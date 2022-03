Cidades Prefeitura interdita via em Goiânia para obras do BRT Norte-Sul A via deverá ser liberada somente na tarde de sexta-feira (4)

A Prefeitura de Goiânia informou que vai interditar parcialmente, nesta quarta-feira (2), o trecho da rua Praça Terminal Isidória com Avenida 4ª Radial, para obras do BRT Norte-Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), o bloqueio parcial da via terá início às 7h de amanhã “para execução de serviços na rede de dutos semafóricos do corredor do BRT...