Prefeitura proíbe tatuagem e piercing em animais em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia proibiu a realização de tatuagens permanentes ou não ou aplicação de piercing em animais, para fins estéticos. Foi publicado em suplemento do Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira (20) a lei 10.713, originada de um projeto apresentado no começo do ano pela vereadora Lucíula do Recanto (PSD). Estas práticas não são comuns no Bra...