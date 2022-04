Cidades Prefeitura reinstala câmeras no entorno do Vaca Brava SMM diz que, mesmo sem videomonitoramento, são emitidas 23 multas por semana, especialmente por ocupação irregular da ciclofaixa

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec) de Goiânia disse ao POPULAR, nesta quinta-feira (31), que o videomonitoramento na região do Parque Sullivan Silvestre, o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, será retomado ainda neste semestre. No dia 17 de março, reportagem do jornal mostrou que desde 2020 os dez equipamentos instalados na área estão desligados, lev...