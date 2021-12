Cidades Prefeitura repassa R$ 700 mil para obras em ONG ligada a vereador Construção de unidade estava sendo feita por servidores públicos municipais e foi suspensa após publicação de reportagem. Leandro Sena, fundador da entidade, é do mesmo partido do prefeito Rogério Cruz

A ONG + Ação, ligada ao vereador Leandro Sena (Republicanos), vai receber R$ 700 mil para as obras de construção de uma nova unidade no Setor Village Veneza, em Goiânia. O termo de fomento assinado pela Secretaria Municipal de Esportes (Smesp) foi publicado na página 30 do suplemento do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (29). Leandro é do mesmo partido d...