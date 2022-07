Cidades Prefeitura retira placas do Viaduto da T-63 depois de incêndio Cerca de 60 placas foram danificadas pelo fogo. Toda as placas serão retiradas e substituídas por obra de arte urbana

A prefeitura iniciou a retirada de 60 placas que foram danificadas pelo incêndio no Viaduto João Alves de Queiroz, no encontro das avenidas 85 e T-63, neste sábado (16). A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) informou que o próximo passo será retirar as demais placas do complexo, já que a determinação do prefeito Rogério Cruz é a de remover todas e substituí-las por obras...