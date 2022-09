Cidades Prefeitura retoma análise de processos vinculados ao Plano Diretor de Goiânia Medida vale para os processos físicos e virtuais analisados com base na Lei Complementar nº 349/2022

A análise e abertura de processos administrativos vinculados ao novo Plano Diretor de Goiânia serão retomadas nesta segunda-feira (19). Conforme a Prefeitura, os processos constantes da portaria “serão analisados caso a caso, tendo como base as regras trazidas pelo novo plano”, como os processos de uso do solo. A portaria que normatiza as regras para a aber...