Cidades Prefeituras recuam de termo de consentimento para vacina infantil contra Covid Ministério da Saúde orienta que documento só deve ser exigido quando pais ou responsáveis não estiverem presentes durante a vacinação

As prefeituras de Curitiba, Salvador além de cidades do interior do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, recuaram da exigência da assinatura de um termo de consentimento cobrado aos pais, para aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Na maioria dos casos, a decisão foi tomada depois de uma enxurrada de críticas das famílias e de questionamentos de Pro...