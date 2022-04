Cidades Preguiça e macaco-aranha ameaçados de extinção são transportados para Goiás De avião, animais saem de Boa Vista (RO) para Goiânia e têm como destino final o Instituto Onça-Pintada, na região rural de Mineiros

Um macaco-aranha e uma preguiça retirados muito jovens dos pais e vulneráveis na natureza foram transportados de Boa Vista (RO) para Goiânia na última quarta-feira (20). Em voo do Avião Solidário da Latam, os animais, que são de espécies ameaçadas de extinção, têm como destino final o Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, no sudoeste goiano. De acordo com a ...