Cidades Presa suspeita de matar idosa e atear fogo em residência, em Goiânia O corpo da idosa foi encontrado pela Polícia Técnico-Científica embaixo de uma cama totalmente carbonizado

A suspeita de matar uma idosa foi presa na última sexta-feira (4), em Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), a investigada alegou que a vítima estaria fazendo “macumba” contra ela. Aos policiais, a suspeita contou que, no dia do crime, discutiu com a idosa e a atingiu com golpes no crânio. Segundo as investigações, após as agr...