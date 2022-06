Cidades Presidente da Saneago testa positivo para Covid-19 Ricardo José Soavinski cancelou a presença em evento em Itumbiara, nesta terça-feira (21), após receber o diagnóstico

O presidente da Saneago, Ricardo José Soavinski, testou positivo para Covid-19. Na manhã desta terça-feira (21), ele cancelou a participação em evento realizado em Itumbiara, no Sul de Goiás, porque recebeu o resultado do exame. Com sintomas leves, ele relatou à reportagem que passou mal durante a noite e, por isso, realizou o teste para a doença. Esta é a pr...