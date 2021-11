Cidades Presidente do Inep descarta problemas no Enem e nega acusações de assédio No inicio desta semana 37 funcionários fizeram um pedido de exoneração a menos de 15 dias da realização do exame os servidores, porém, dizem que essas baixas põem os exames em alto risco de falhas

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Danilo Dupas Ribeiro, afirmou nesta quarta-feira (10) que o pedido de exoneração de 37 servidores do órgão não prejudicará a realização do Enem. Dupas também negou as acusações de assédio moral feitas contra ele por funcionários do instituto. A debandada dos servidores ocorreu no início...