O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Iporá, João Batista Alves, de 63 anos, morreu após sofrer um acidente na GO-060 na tarde desta quarta-feira (31). O político, que concorreu às eleições municipais em 2020 para prefeito, é marido de Pollianna Alves, candidata ao cargo de deputada estadual. João deixa ainda um casal de filhos.

Testemunhas do acidente relataram que João Batista conduzia o veículo sentido Iporá-Barra do Garças (MT), quando tentou ultrapassar um caminhão e bateu de frente com um guincho que vinha na pista contrária.

O Corpo de Bombeiros de Iporá informou que o acidente vitimou o passageiro que estava no guincho, Francisco Rodrigues Goulart, de 84 anos, que não resistiu e morreu no hospital da cidade. O motorista Silvani Rodrigues Galvão, 48 anos, foi estabilizado e lavado no helicóptero dos bombeiros para Goiânia.

João Batista chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde do município, mas morreu antes de ser transferido para tratamento em Goiânia.

Homenagens

Nas redes sociais, Daniel Vilela, presidente estadual do MDB e candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado, postou uma foto sua ao lado de João Batista.

“João era um amigo leal, companheiro de primeira hora, extremamente dedicado ao partido. Era também marido da Polliana Alves, nossa candidata a deputada estadual” diz em um trecho da postagem.

Pelo twitter, o governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado, também se manifestou pela morte de João Batista.