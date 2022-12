Em reunião no início da tarde desta quarta-feira (21), o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Henrique Hacklaender, reforçou que a greve tem ganhado força e vai aumentar. “Essa greve é totalmente legal. Atingimos o terceiro dia de greve e isso é surpreendente para as empresas. Em algum momento isso vai acabar, mas a categoria precisa continuar mostrando a sua força”, comentou.

No terceiro dia de greve dos aeronautas, Goiânia registrou quatro voos atrasados das empresas Latam e Azul. A CCR Aeroportos, empresa que administra o Santa Genoveva, não soube informar o motivo da demora, mas afirma que a paralisação não impacta a operacionalização do aeroporto.

A greve dos aeronautas começou na segunda-feira (19) e atinge os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos, Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio de Janeiro), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte), entre 6h e 8h da manhã.

Ao POPULAR, a Azul informou que não comentará sobre este assunto. A Latam disse, em nota, que a greve causou apenas alguns impactos pontuais em voos com saída na manhã desta quarta-feira no aeroporto Santos Dumont em decorrência das chuvas desta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro.

“A companhia esclarece ainda que todos os passageiros impactados estão sendo realocados em seus próximos voos e recebendo toda a assistência necessária. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam garantir uma operação segura“, diz trecho da nota.

Reivindicações

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a categoria reivindica a recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e ganho real de 5%, acima da inflação e diz que tenta negociar com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias desde o início da pandemia da Covid-19.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) destaca que está em negociações com o SNA “para preservar os direitos dos tripulantes, estendendo a validade da CCT vigente até o fim das negociações, e garantir as viagens aéreas dos passageiros, especialmente durante a alta temporada”.

