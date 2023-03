Um preso do regime semiaberto filmou quando um vigilante penitenciário temporário (VPT) atirou contra ele no meio da rua em Mineiros, no sudoeste de Goiás (assista acima). A Diretoria-geral de Administração Penitenciária (DGAP) disse que afastou o vigilante da função.

O nome do servidor não foi divulgado. Por isso, o g1 não localizou a defesa para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Além de ser afastado, a DGAP informou por meio de nota que abriu um processo disciplinar para avaliar o que aconteceu e que a Polícia Civil vai investigar o caso, que aconteceu na sexta-feira (3). O órgão ressaltou que não compactua com eventuais desvio de seus servidores.

O detento, que não foi identificado, usou o celular para gravar o momento em que ele chega ao presídio da cidade para assinar um documento de liberdade condicional.

Ele começa a gravação antes de atravessar a rua e mostra o servidor na porta do local. O preso disse que o vigilante estava impedindo a entrada para assinar o documento.

O preso narra no vídeo que o agente percebeu que estava sendo filmado, sacou a arma e começou a correr atrás dele. As imagens mostram eles correndo na rua e o barulho do tiro.

Não há informações se o detento conseguiu assinar o documento após a filmagem e se fez reclamação formal à direção do presídio.

