Cidades Preso em Goiânia homem que ateou fogo na companheira que pediu para ele não beber; vídeo O caso aconteceu no final de semana, no Setor Cristina, na frente do filho da mulher, ainda criança

Está preso preventivamente o homem suspeito de jogar álcool e atear fogo no corpo da companheira, com quem vivia há dois anos. O caso aconteceu na madrugada do último dia 19, no Setor Cristina, em Goiânia, e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com estado de saúde r...