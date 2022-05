Cidades Preso em Senador Canedo suspeito de liderar ‘golpe do novo número’ em juízes e médicos de SE Entre as vítimas estavam ainda promotores, desembargadores e empresários. Investigação foi realizada pelas Polícias Civis de Goiás e Sergipe

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (26), em Senador Canedo, suspeito de chefiar um grupo que praticava o “golpe do novo número” do WhatsApp. As vítimas seriam de Sergipe e incluem desembargadores, juízes, médicos, empresários e promotores de Justiça. Os crimes aconteceram em 2020 e a estimativa é de mais de R$ 40 mil em prejuízos. Também foram cumpri...