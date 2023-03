Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta segunda-feira (6), em Aparecida de Goiânia, suspeito de assaltar pelo menos seis comércios na capital. Segundo o Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM), o suspeito é foragido da Justiça do Pará por homicídio e roubo.

O capitão Cridiney Teixeira, da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), destaca que as câmeras de segurança dos estabelecimentos registraram a ação do suspeito. Porém, o agente afirma que foi difícil identificá-lo devido a forma como ele fugia dos locais.

“Ele roubava o caixa do comércio, saía andando, pegava um ônibus e jogava a camiseta fora”, descreve. Segundo o capitão, ele foi identificado após uma Força Tarefa entre as polícias de Goiás e do Pará a partir da divulgação da foto dele e de uma denúncia de que ele estaria usando um nome falso.

Teixeira conta que o suspeito foi localizado após assaltar uma farmácia. “Ele foi preso nesta segunda com o dinheiro de um roubo que ele teria acabado de fazer. Além disso, tem seis roubos que foram filmados por câmeras de segurança, entre eles o de um frigorífico famoso em Goiânia”, afirma.

De acordo com o capitão, durante o depoimento, o suspeito confessou todos os crimes. “Ele é foragido da Justiça do Pará por homicídio e roubo, e foi preso em flagrante devido aos assaltos em Goiânia”, detalha. Com ele, foi apreendida a arma de fogo falsa que teria sido usada para abordar as vítimas.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Daniel Fernando Cabral Agueda até a última atualização desta matéria. Também entrou em contato com a Polícia Civil (PC) e a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para saber a situação do suspeito, mas não obteve retorno.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de matar outro durante briga por causa de multa de trânsito

- Empresário é preso suspeito de aplicar golpes em mais de 40 pessoas ao vender a mesma casa

- Suspeito de roubar fazendas morre em ação policial na zona rural de Quirinópolis