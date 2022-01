Cidades Preso grupo suspeito de torturar e fazer família refém em Valparaíso de Goiás A investigação começou após imagens de uma vítima sendo torturada serem divulgadas na internet, informou a Polícia Civil

Um grupo suspeito de torturar e manter refém uma família em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), foi preso nesta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Civil (PC), a investigação começou após imagens de uma vítima sendo torturada serem divulgadas na internet. Os registros eram usados para servir de exemplo aos moradores da região. De acordo com a ...