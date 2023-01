O homem suspeito de matar o dono de uma oficina na frente do filho dele foi preso, em menos de três horas, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu nesta terça-feira (10). O carro e a arma utilizados no crime também foram apreendidos.

Conforme informou a polícia, o homem foi localizado em sua casa, após a identificação do veículo. A motivação do crime, segundo o suspeito, foi o suposto envolvimento da vítima nas mortes do pai e do irmão.

Também foram apreendidas as roupas usadas no momento do crime e outra arma de fogo em posse do suspeito.

Relembre:

O dono da oficina foi morto na manhã desta terça-feira (10) na Avenida Atheneu por volta das 8h30. O capitão Gustavo Arantes, informou que ao todo foram cerca de seis disparos. Nas imagens, é possível ver quando os suspeitos chegam no local em um carro branco que já foi apreendido pela polícia.

