Cidades Preso por matar paciente é morador de rua, ficou 4h no Hugo e chegou a tomar banho no local Ronaldo do Nascimento foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Polícia Civil deve pedir exame para avaliar estado de saúde mental dele

O suspeito de matar uma paciente de 75 anos no Hospital de Urgências Estado de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) é o morador de rua Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, segundo a Polícia Civil. Ele permaneceu cerca de 4 horas na unidade e chegou a tomar banho no local, antes da morte de Neuza Cândida, por volta de 17h30 desta quinta-feira (7). O suspeito...