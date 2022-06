Cidades Preso por seis meses no lugar do irmão, pedreiro analfabeto é solto após análise de digitais Homem de 38 anos estava detido por causa de um homicídio praticado em Acreúna no ano de 2014

Depois de ficar detido por quase seis meses no lugar do irmão, o pedreiro Jucinaldo Freire da Silva, de 38 anos deixou a Unidade Prisional Regional de Jataí, no sudoeste de Goiás. A saída do presídio ocorreu no sábado (11), após decisão do juiz Ronny André Wachtel, proferida no última sexta-feira (10). Jucinaldo estava detido por causa de um homicídio praticado em Acr...