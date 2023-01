*Atualizada em 26/1 às 11h18

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (26), o quinto suspeito de envolvimento na chacina que culminou na morte de 10 pessoas da mesma família. Segundo a instituição, o homem de 25 anos conhecido como “Galego”, teria participado da associação criminosa que praticou os crimes de extorsão mediante sequestro, que resultou em morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

De acordo com o delegado Ricardo Vianna, do 6º DP, Galego foi preso em Itapoã, no DF. Vianna informou ainda que passará, em breve, maiores detalhes sobre a participação do homem na chacina.

Na tarde desta quarta-feira (25), o quarto suspeito de envolvimento na chacina se entregou à polícia. As investigações apontaram que Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos, que estava foragido, conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos e teria sido autor de forma “imediata e material” no crime.

Com a prisão de Galego e Carlomam, são, agora, cinco presos, uma vez que a Polícia Civil do DF já havia prendido Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, suspeitos de participarem diretamente das mortes, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, que teria vigiado o cativeiro em Planaltina em que duas vítimas ficaram.

Além dos presos, um adolescente de 17 anos havia sido apreendido na noite de terça-feira (24), também suspeito de envolvimento nos assassinatos. Segundo a Polícia Militar do DF, o adolescente confessou que recebeu R$ 2 mil e depois ganharia mais R$ 3 mil de "comparsas" para ajudar no crime. Ele ainda disse que esteve no cativeiro onde as vítimas foram mantidas como reféns.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte, no DF, mas foi liberado logo em seguida. A Polícia disse que ele tinha em aberto dois mandados de roubo, mas estavam expirados desde o dia 21 de janeiro.

Vítimas

Ao todo, os corpos de 10 pessoas da mesma família que haviam desaparecido foram encontrados e identificados. São eles:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF)

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

Linhas de investigação

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: uma delas diz que Thiago e Marcos encomendaram e arquitetaram os crimes, e outra que diz que os dois acabaram sendo vítimas de Gideon e Horácio, que tinham a intenção de matar toda a família e ficar com o dinheiro da venda de um imóvel, transação da qual a dupla tinha conhecimento.

Em entrevista, o delegado Ricardo Vianna, da 6º DP, declarou que a polícia “não pode embarcar, como se fosse verdade”, na versão de Horácio de que Thiago e Marcos participaram dos crimes.

Nesta semana, o advogado da família de Elizamar, João Darc's, deu mais uma versão. Segundo ele, crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e duas das vítimas. Ao G1, Darc's declarou que, inclusive, que essas terras foram objeto de uma ação que a família ganhou, mas que os criminosos tentavam tomar.

