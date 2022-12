Cidades Preso suspeito de agredir mulher com pauladas na cabeça e mentir que ela “caiu no banheiro” Médicos constataram afundamento no crânio da vítima, que segue entubada em estado grave

Um homem foi preso preventivamente em Palmeiras de Goiás, na última quarta-feira (7), suspeito de tentar matar sua companheira de 26 anos, com pauladas na cabeça e mentir à família dela que a vítima havia ficado bêbada e caído no banheiro, em Senador Canedo. No hospital, os médicos verificaram um afundamento de 10 centímetros no crânio da vítima, que segue entubada e...