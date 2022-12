Um homem de 30 anos foi preso, nesta quarta-feira (14), suspeito de agredir a mulher de 25 anos e prender ela junto com os dois filhos em um quarto por cinco dias, no bairro Nazaré, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o casal teria brigado após o homem chegar em casa bêbado no final de semana. "Ele prendeu a mulher no quarto junto com os dois filhos e bateu nela", explicou o delegado Sérgio Henrique Alves, responsável pelo caso.

A polícia apurou que as agressões aconteceram na madrugada de domingo (10), mas que a mulher e os filhos ficaram presos no quarto desde a noite de sexta-feira. "Uma vizinha chamou a polícia dizendo que as crianças estavam sem comer", afirmou o delegado.

Os dois filhos da mulher, uma criança de 5 anos e a outra de 7, ficaram junto com a mãe no quarto sem comer durante cinco dias. Segundo a PC, elas não foram agredidas pelo suspeito.

Após a prisão do suspeito, a mulher foi levada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde permanece em observação. O delegado informou que até o último boletim, de quinta-feira (15), o estado de saúde dela era regular.

Ao entrarem na casa, a polícia encontrou as crianças sem tomar banho e sem comer. Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou os menores para receberem cuidados de familiares.

O delegado ainda informou que o homem confessou que agrediu a mulher com chutes e pontapés. Ele deve responder pelos crimes de cárcere privado, agressão psicológica e lesão corporal. A identidade do suspeito não foi revelada, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

