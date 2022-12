Um homem, de 21 anos, que tinha sido preso por ameaçar e coagir uma mulher com quem teve relações a fazer um aborto, foi solto após pagar fiança, em Jataí, Sul do Estado. Ele tinha sido preso em flagrante na terça-feira (29) por coagir uma mulher com quem teve um curto relacionamento amoroso a fazer um aborto contra sua vontade.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima conheceu o homem por um aplicativo de encontros, iniciando um curto relacionamento amoroso, que chegou ao fim diante da descoberta da gravidez. Após informar o pai sobre a descoberta, ele se recusou a assumir a paternidade e começou a intimidar a mulher para interromper a gravidez.

Desde a descoberta, os envolvidos trocaram várias mensagens por WhatsApp e em todos os momentos ele pressiona a garota a interromper a gestação. “Então se vira pra criar sozinha e sem ajuda. Você está ferrada, engravidou de um fudido da vida”, diz uma das mensagens.

Ameaças

Testemunhas ouvidas na investigação dizem que, como a vítima se recusava a abortar, o suspeito foi até a casa dela de madrugada, na companhia de um primo. Juntos, eles buscavam exercer alguma pressão pela concretização do aborto.

As mesmas testemunhas, uma delas irmã da vítima, recebeu, na mesma noite, mensagens do genitor do autor, que se identificou como ex-policial militar e morador do Rio de Janeiro, dizendo que viria pessoalmente à cidade de Jataí e resolveria de outro modo. Nas citadas mensagens, o pai do autor informou que teria amigos policiais, continuando a intimidar a vítima.

Prisão

A Polícia Civil, juntamente com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jataí, localizou e prendeu em flagrante o autor na terça-feira (29). De acordo com o delegado Marlon Souza Luz, o homem pagou fiança e foi solto, respondendo pelo caso em liberdade.

A reportagem não conseguiu identificar a defesa do suspeito para um posicionamento sobre o caso até a última atualização desta reportagem. Diante da violência psicológica sofrida, a vítima vem apresentando sentimentos de pânico e medo, além de sangramento uterino.

Leia também:

Homem é indiciado por matar a companheira e esconder corpo em cisterna, em Planaltina de Goiás

Suspeito de matar ex-namorada e filha dela está na UTI em estado grave