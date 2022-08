Cidades Preso suspeito de comprar bebidas, piscina e até barco com transferências falsas, em Morrinhos Prejuízo às vítimas, segundo o delegado, ultrapassa R$ 60 mil

Um homem de 25 anos foi preso preventivamente, na última quinta-feira (25), suspeito de aplicar golpes em Morrinhos, no Sul de Goiás. O jovem, segundo a polícia, se aproveitava da rede de contatos na cidade para adquirir bens de alto valor e usar transações bancárias falsas no “pagamento”. De acordo com o delegado Fernando Gontijo, o homem conseguia ludibriar os ven...