Cidades Preso suspeito de descumprir protetiva e escrever nome em mesa de sinuca para ameaçar ex Homem foi preso preventivamente e levado para o presídio de Goiatuba

Um homem de 44 anos foi preso preventivamente, na última segunda-feira (15), suspeito de descumprir medidas protetivas contra sua ex-companheira, também de 44, em Bom Jesus de Goiás. O homem, inclusive, teria escrito seu próprio nome com giz na mesa de sinuca de um bar da vítima com o objetivo de amedrontá-la. A vítima havia solicitado as medidas protetivas contra...