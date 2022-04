Cidades Preso suspeito de envolvimento em invasão e roubo a casa de ministro do TCU Na época, o ministro teve uma arma apontada para sua cabeça

Foi preso, na manhã desta quarta-feira (6), um homem por suspeita de envolvimento na invasão e no roubo da residência do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler. O crime aconteceu no dia 4 dezembro de 2021 na casa do ministro, localizada no Lago Sul, em uma região nobre de Brasília. O detido, que não teve a identidade revelada, foi preso em Águ...