Cidades Preso suspeito de espancar a ex por não aceitar o fim do relacionamento, em Piracanjuba Homem teria pulado muro para agredir mulher, que decidiu pelo término por alegar que estava cansada de agressões; testemunha filmou a cena

Por não aceitar o término do relacionamento, um homem de 41 anos espancou a ex-mulher, de 46 anos, em Piracanjuba, no sul goiano. Ele foi preso em flagrante na última sexta-feira (27). De acordo com as informações da Polícia Civil, o suspeito teria pulado o muro de uma casa para agredí-la com chutes e socos. Uma testemunha filmou a cena da agressão. Pois v...