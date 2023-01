Um homem, de 27 anos, foi preso nesta segunda-feira (23) suspeito de tentar extorquir, no ano passado, R$ 5 mil de uma mãe que acreditava que o filho havia sido sequestrado, em Goiânia. De acordo com o delegado Daniel Marcelino, do Grupo Antissequestro (GAS), o filho da mulher foi morto em junho do ano passado e a Polícia Civil (PC) investiga se o suspeito também está envolvido no homicídio.

O investigador relata que a polícia foi informada do desaparecimento de Pedro Moreira da Silva, de 23 anos, no dia 26 de junho de 2022. Na época, a mãe dele recebeu uma suposta ligação do filho pedindo R$ 2 mil, pois teria sido sequestrado, mas não falou o local do cativeiro. Segundo a PC, o valor exigido pelo sequestrador era para pagar uma suposta dívida de drogas.

No dia 15 de julho, outra pessoa entrou em contato com a mulher e cobrou R$ 3 mil para libertar Pedro. A mãe do jovem realizou duas transferências de R$ 1 mil e de R$ 700 para o suspeito. Entretanto, em um trabalho junto à Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), o GAS identificou, em agosto de 2022, que Pedro havia sido morto no dia 28 de junho.

“O corpo foi encontrado carbonizado no dia 28 de junho, no Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Mas nós só confirmamos que era Pedro em agosto após o confronto do DNA”, afirma Daniel. O investigador detalha que, até o momento, seis pessoas foram presas no inquérito que apura a morte. “Da execução, dois indivíduos continuam presos”, ressalta.

Extorsão

Daniel destaca que o suspeito preso realizou as cobranças mesmo após o assissinato do jovem. “Se ele está ligado à execução, ele teria ciência de que a vítima estaria morta. Se ele não está ligado, ele teve essa informação e aproveitou da fragilidade da mãe para tentar ganhar uma vantagem, o que demonstra uma insensibilidade fora do comum”, descreveu o delegado.

O suspeito de extorquir a mãe de Pedro foi preso nesta segunda-feira (23), em um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia. Além do crime de extorsão, o delegado afirma que será investigado se ele está envolvido no homicídio de Pedro. “Durante o interrogatório, ele ficou em silêncio. A prisão dele é temporária, mas já pedidos que seja convertida em preventiva”, disse o investigador.

Homicídio

Por fim, Daniel descreve como “cruel” a forma como Pedro foi assassinato e confirma que ele era usuário de drogas e que teria dívidas com os traficantes. “Ele foi colocado entre pneus, cobertas e foi queimado. A motivação foi ele ter ido até o local, usado drogas, mantido relações com garotas de programa e saído sem pagar, ou seja, realmente dívidas de drogas”, finaliza.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não pode localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.

