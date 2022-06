Cidades Preso suspeito de jogar combustível e tentar atear fogo à namorada e ao filho dela, em Rio Verde Segundo a PM, o homem não concluiu o crime por causa de uma possível aproximação de vizinhos. O suspeito fugiu do local, mas foi preso horas depois.

Um homem foi preso após jogar combustível e tentar atear fogo na namorada e no filho dela, de 2 anos, que é autista. O fato ocorreu em Rio Verde, município do interior de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não conseguiu concluir o crime porque os vizinhos ouviram pedidos de socorro e o autor fugiu do local. A PM informou que após horas ...