Cidades Preso suspeito de matar amigo com deficiência com facada no peito, em Aparecida de Goiânia O caso ocorreu no dia 8 de junho de 2021, numa chácara do setor Quinta da Boa Vista

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (29) suspeito de matar a facadas Jilmar José da Silva, de 47, pessoa com deficiência e aposentado por invalidez que morava com ele. O crime, que aconteceu no ano passado, teria sido motivado por um desentendimento entre os dois por causa do jantar. O caso ocorreu no dia 8 de junho de 2021, numa chácara do setor Quinta...