Cidades Preso suspeito de matar e atear fogo em homem no Jardim Colorado, em Goiânia Investigações apontaram que detido e vítima tinham um relacionamento amoroso

Foi preso temporariamente o suspeito de matar a facadas e atear fogo no corpo de Heder Henrique de Sousa Urzeda, de 32 anos. O crime aconteceu em 7 de outubro de 2021 na residência do investigado no Jardim Colorado, em Goiânia. As investigações apontaram que a vítima e o suspeito, de 18, mantinham um relacionamento amoroso. O detido deverá ser indiciado por homicídio q...