Um homem, de 23 anos, foi preso no sábado (14), suspeito de matar uma pessoa com golpes de martelo e espeto, no Setor Jardim Atlântico, região Sul de Goiânia. Aos policiais, o suspeito confessou o crime e afirmou que a vítima era um desafeto seu.

De acordo com o 7º Batalhão da Polícia Militar (PMGO), o suspeito é natural do Estado do Maranhão e tem extensa ficha criminal pelos crimes de homicídio, receptação, tráfico de drogas, furto, associação criminosa e corrupção de menores.

“No momento da prisão, o homem não expressou nenhum arrependimento e extrema frieza ao relatar o crime com detalhes aos Policiais Militares. Falou tranquilamente que o crime foi cometido com golpes de martelo na cabeça da vítima e ainda usou um espeto”, relata o boletim.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não localizou a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

