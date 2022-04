Cidades Preso suspeito de matar homem conhecido por adotar dezenas de cães e gatos em Goiânia Vítima morava embaixo de ponte, mas foi beneficiada pela Prefeitura com terreno no Jardim Petrópolis. Após a morte, bombeiros foram chamados para remoção do corpo porque os cachorros não permitiam a aproximação dos policiais

Salatiel Marinho, de 49 anos, foi preso nesta quarta-feira (13). Ele é um dos suspeitos pelo assassinato no último domingo (10) de José Ananias Ferreira, de 62 anos, que ficou conhecido depois de receber uma “ordem de despejo” em 2019 da Prefeitura de Goiânia do local onde morava há cerca de 10 anos, embaixo de uma ponte, no Setor Campinas, junto com seus 18 cães e 1...