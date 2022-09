Cidades Preso suspeito de matar homem na frente dos filhos dele no Dia dos Pais, em Pirenópolis uma briga entre eles, ocorrida 15 dias antes, teria motivado o crime

Um representante comercial de 38 anos foi preso, na última sexta-feira (2), suspeito de matar a tiros um homem na frente dos filhos dele, duas crianças de 6 e 11 anos. O crime aconteceu em Malhador, distrito de Pirenópolis, no Dia dos Pais, duas semanas depois de uma briga entre eles. Segundo informações do delegado Tibério Martins, tudo começou no início de ago...