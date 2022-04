Cidades Preso suspeito de matar mulher após ela dormir fora de casa por medo dele, em Araguapaz Segundo a PM, a vítima já havia terminado o relacionamento com o suspeito e deixado claro que não queria mais nada

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de matar a mulher, de 36, após ela passar a noite fora de casa. O crime aconteceu na última segunda-feira (25), no município de Araguapaz. A vítima, segundo a Polícia Militar, já havia terminado o relacionamento com o suspeito e teria dormido na casa da vizinha por medo dele. O homem confessou ter derrubado a mulher no banheiro e...