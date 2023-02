Um homem foi preso na sexta-feira (10) em Formosa, na região Leste do estado, por suspeita de matar o atual namorado da ex-companheira. Segundo as investigações da PC, Robson Francisco Mendes, foi morto quando estava na companhia de duas mulheres.

O crime ocorreu no dia primeiro de janeiro deste ano nas proximidades de um supermercado no Setor Noroeste. Uma delas é ex-companheira do suspeito de cometer o homicídio, de acordo com informações da Polícia Civil (PC).

Ainda segundo a polícia, o homem foi preso preventivamente por homicídio qualificado sendo motivado por ciúmes. Ao ver a ex-companheira com a vítima, o homem se aproximou e efetuou os disparos com arma de fogo em direção a Robson.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) disse que após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado para a unidade prisional e fica à disposição da Justiça. As investigações vão continuar até a conclusão do inquérito.

Como a identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu localizar a defesa e pedir um posicionamento a respeito do caso.

