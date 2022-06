Cidades Preso suspeito de matar sogro com facada em discussão por local de festa de Natal, em Goiânia Crime aconteceu no ano passado, no Jardim Guanabara

Um homem de 24 anos foi preso, na última quarta-feira (8), suspeito de matar seu sogro, de 34, durante uma festa de confraternização de véspera de Natal, em Goiânia. A vítima, identificada como Darleison Vieira Alves, era padrasto da companheira do suspeito e foi atingido com uma facada após uma discussão sobre a escolha do local da festa natalina. O crime aconte...