O hóspede de um hotel de Rio Verde, a 232 km de Goiânia, foi preso na última quarta-feira (21) suspeito de pular o balcão da recepção para tentar estuprar a atendente equanto ela estava dormindo. A vítima contou à Polícia Militar (PM) que estava em um colchão no chão, quando o homem tentou agarrá-la.

As câmeras de segurança do hotel registraram o momento em que o suspeito chega na recepção e observa a atendente dormindo. No relato à polícia, a atendente conta que acordou com o hóspede pulando o balcão, ficando por cima dela e tampando sua boca com uma das mãos.

Deseperada, a vítima conseguiu escapar e começou a gritar, momento em que o hóspede teria dito que “estava com tesão” e voltado para o apartamento. Ele foi preso em flagrante e, nesta quinta-feira (22), a prisão dele foi convertida em preventiva. A decisão destaca que ele estava embriagado.

De acordo com a decisão, no interrogatório, o suspeito alegou que, realmente, pulou o balcão, mas que só se aproximou da recepcionista, que acordou assustada. Neste momento, ele teria se desculpado com a vítima, porém assumiu que “estava com bastante tesão”.

“Ele nega que tenha ficado sobre o corpo da recepcionista, bem como tenha colocado a mão sobre sua boca. Esclarece que está bastante embriagado, pensou que estava em ritmo de carnaval e que imaginou que a recepcionista estava lhe moral”, descreve a decisão.

A reportagem tentou localizar a defesa do suspeito para um posicionamento, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. O POPULAR também entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para saber se o caso já está sendo investigado, mas ainda não obteve retorno.

