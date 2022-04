Cidades Preso suspeito de roubar 1,2 tonelada de queijo de pequenos produtores em assentamento de Mundo Novo Polícia Civil investiga outras pessoas que podem estar ligadas ao crime. No total, mais de uma tonelada do alimento foram roubados

Uma pessoa foi presa por roubar 1,2 tonelada de queijo e armas no assentamento Santa Marta, em Mundo Novo. Foram duas ações criminosas, segundo a Polícia Civil. Na primeira, em fevereiro, os bandidos usaram armas para render os assentados e levar espingardas e cerca de 700 kg de queijo. Na segunda vez que estiveram no local, eles entraram no depósito do alimento sem q...