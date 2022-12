Um homem foi preso na última quarta-feira (21), suspeito de se aproveitar de sua deficiência física para furtar e roubar celulares em ônibus e terminais. Segundo a Polícia Militar, o homem, que não tem um dos braços, faz uso de tornozeleira eletrônica, mas estava com ela desligada desde o dia anterior.

Ele já tinha passagens pela polícia por roubo e furto e agia em conjunto com outros homens que praticavam os crimes em locais públicos e de bastante aglomeração. De acordo com o capitão Ricardo Dourado Junqueira, do Batalhão de Polícia Militar de Terminal, por ser uma pessoa com deficiência, o suspeito agia se aproximando da vítima, e, ao fingir se desequilibrar, a empurrava, fazendo com que a vítima caísse.

“Quando a vítima caía, os outros integrantes da quadrilha se aproximavam, fingindo que iriam ajudá-la. Mas, na verdade, eles roubam os pertences da mesma, inclusive com uso de violência, caso a pessoa perceba que se trata de um roubo”, afirmou.

Na sequência, segundo o policial, os suspeitos correm, entram no ônibus e descem em outras plataformas para praticar novos furtos. A Polícia Militar informou ainda que o suspeito pode ter cometido outro roubo, na terça-feira (20) e que a corporação investiga o caso.

Por não ter tido a identidade revelada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a publicação desta matéria.

