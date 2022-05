Cidades Preso suspeito de tentar matar mãe e filho com tiros no rosto em Bom Jesus de Goiás Tanto a mãe quanto o filho foram intubados e levados para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite do último sábado (14), suspeito de tentar matar seus vizinhos, mãe e filho, com tiros no rosto em Bom Jesus de Goiás, no Sul do estado. Segundo a polícia, tanto o suspeito quanto as vítimas, que têm 48 e 23 anos, são usuários de drogas e tinham histórico de desentendimentos. O crime aconteceu na noite de sexta-...