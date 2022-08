Cidades Preso suspeito de violar medidas protetivas, perseguir ex e maltratar animais, em Valparaíso Vítima compareceu à delegacia e denunciou que estava recebendo mensagens de SMS e e-mails do ex, que não se conformava com o término do relacionamento

Um homem foi preso em flagrante, na última semana, suspeito de perseguir a ex-mulher e descumprir medidas protetivas, em Valparaíso de Goiás. Na casa do indivíduo, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, a Polícia Civil (PC) também encontrou animais como coelhos e chinchilas em situação de maus-tratos. De acordo com informações da PC, a mulher compar...