Os dois homens que fugiram através de um buraco na parede da cela da Unidade Prisional Regional de Trindade foram mortos em uma ação policial nesta segunda-feira (6). Erik Borges Ramos e Ismael Felipe Faria dos Santos foram encontrados em uma área rural próxima à cidade de Posse, na região Nordeste de Goiás e, de acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), ao avistarem os policiais se aproximando, os foragidos começaram a atirar e a polícia precisou revidar.

Os fugitivos chegaram a ser socorridos com vida no Hospital Municipal de Posse, mas não resistiram. Os presos estavam foragidos desde o dia 29 de janeiro. A cidade onde eles foram encontrados está a 440 quilômetros de distância de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o delegado Humberto Soares, o plano de Erik e Ismael era serem resgatados por comparsas e, então, irem para a Bahia.

Um dos foragidos cumpria pena por roubo e o segundo por ameaça, contudo, Erik possui processo na Justiça por furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas. Já Ismael, por homicídio qualificado, integração em organização criminosa, receptação e roubo. A polícia informou que eles eram integrantes de uma das maiores facções criminosas do Brasil.

A Operação Nova Grécia, que buscou os dois por aproximadamente uma semana, envolveu aproximadamente 60 policiais das forças de segurança pública goiana e se concentrou na região rural entre os municípios de Posse e Iaciara.

O delegado informou que o caso continuará sendo investigado para averiguar se houve ajuda de pessoas da região para esconder os foragidos.