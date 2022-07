Cidades PRF apreende 18 kg de pasta base de cocaína em Cachoeira Alta Droga estava escondida no interior das portas e na tampa do porta-malas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 18 kg de pasta base de cocaína em Cachoeira Alta durante uma fiscalização na BR-364, nas proximidades do Km 92. A droga, avalilada em R$ 2 milhões, estava escondida no interior das portas e na tampa do porta-malas do veículo. O condutor, de 27 anos, foi encaminhado para a delegacia de São Simão, assim como a droga apreendida e...