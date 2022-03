Cidades PRF apreende cocaína em ônibus interestadual, em Rio Verde Suspeito de traficar droga não foi identificado pela polícia

A Policia Rodoviária Federal (PRF), encontrou nesta segunda-feira (14) em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, um carregamento de 6,3 kg de cocaína. A droga estava em um ônibus interestadual que fazia o percurso Cuiabá – MT – Rio de Janeiro – RJ. Durante o procedimento de busca, foi encontrada no maleiro interno do ônibus uma mala, sem identificação e contendo seis t...