Cidades PRF encontra peças roubadas de veículos de grande porte dentro de oficina, em Cristalina Policiais fiscalizaram o estabelecimento e encontraram três peças com registro de roubo e mais 19 peças com numeração suprimida

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por receptação de peças veiculares com registro de roubo na tarde desta segunda-feira (7), em Cristalina, a 283 km da capital. As peças foram localizadas em uma oficina mecânica às margens da BR-040, próximo ao município de Cristalina. O suspeito também irá responder por c...