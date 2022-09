Com a primavera se aproximando, as chuvas também devem se tornar mais comuns em Goiás a partir desta quarta-feira (21). O Estado entrou em uma rota de umidade, que combinada com as altas temperaturas pode, além de precipitações isoladas, se transformar na receita ideal de chuvas fortes e temporais. Um frente fria vinda do Sul do País deve chegar a São Paulo e Mato Grosso, mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que não diminua os termômetros em Goiás.

Meteorologista do Inmet, Naiane Araujo explica que Goiás está sob uma massa úmida e instável, que começa a mudar o cenário de muito calor, mas além de quente, seco. “Esta é a época do ano em que temos uma virada de chave, em um perfil primaveril, com mais umidade”, completa. Ela afirma ainda que a umidade se eleva, mas tanto em Goiás quando no Distrito Federal a sensação é de tempo abafado, com mormaço.

Até a próxima sexta-feira (23) deve haver mais chuvas no centro-sul goiano e a partir do final de semana, o norte de Goiás recebe mais umidade. “Outubro é sempre um mês muito quente e depois da primavera, temos o verão. O que muda é que em agosto há sempre uma sensação diferente porque a umidade fica muito baixa, diferente desta nova fase do ano”, finaliza.

