O advogado Antônio Fernando acordou cedo na manhã desta segunda-feira (17). Às 5h30 ele já estava na porta do Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A intenção era garantir uma dose da vacina contra a Covid-19 para o filho, João Pedro, de 11 anos. E ele conseguiu. O garoto foi a primeira criança vacinada da capital. Depois da picadinha no braço, João Pedro saiu feliz da sala de vacina e chamou as outras crianças para se vacinarem também. Ele tranquilizou a todos sobre a dor e ainda ressaltou que essa é a única maneira de sairmos da pandemia. “Mal posso esperar pelo dia em que poderemos sair sem máscara.”

Simpático e desenvolto, o garoto chegou acompanhado da mãe, a cirurgião dentista Laudinéa Tomaz Rocha às 7 horas no posto de vacina. A família estava animada com o momento, mas a mãe não deixou de notar o tamanho da fila. “Tem pouca gente aqui hoje. Não sei se porque é o primeiro dia, mas espero que todos os pais tragam seus filhos. Isso é carinho, cuidado e proteção. Perdemos muitas pessoas próximas por conta da doença e tomar a vacina é o que podemos fazer para sair deste momento.” Mas o garoto não escondeu a ansiedade. “Quero muito voltar à vida que tinha antes.” Depois da dose, saiu com o certificado de coragem nas mãos e garantiu que não sentiu dor. “Quero muito que todas as outras crianças também se vacinem”, disse.

Laudinéa se emocionou enquanto o filho conversava com jornalistas na porta da unidade de saúde. “Esse é um momento importante. Estou emocionada em poder juntar a família novamente, poder viver a vida de novo.” O menino logo emendou: “e tirar a máscara.” Os pais disseram que se apressaram em chegar bem cedo porque souberam que seriam poucas doses. “Pra gente, quanto antes tomar, seria melhor. Mais tranquilo. Não imaginava que seríamos os primeiros, mas este momento é importante. Não por ser o primeiro, mas por, de alguma forma, ajudar a acabar com a pandemia.”

A Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a capital tem 120 mil crianças aptas para receber a primeira dose pediátrica do imunizante. A vacinação será realizada com a vacina da Pfizer, autorizada para aplicação no público infantil pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa), com o intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose.

Confira o calendário de vacinação das crianças:

De 17 a 19 de janeiro: crianças de 11 anos

De 20 a 22 de janeiro: crianças de 10 anos

De 24 a 26 de janeiro: crianças de 9 anos

De 27 a 29 de janeiro: crianças de 8 anos

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: crianças de 7 anos

De 3 a 5 de fevereiro: crianças de 6 anos

De 7 a 9 de fevereiro: crianças de 5 anos

De 10 a 12 de fevereiro: repescagem

Locais de vacinação das crianças:

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

CS Cidade Jardim

Ciams Novo Horizonte

-UPA Novo Mundo

USF Goiânia Viva

USF São Francisco

USF Jardins do Cerrado IV

USF Leste Universitário

USF Parque Santa Rita

USF Jardim Guanabara I

USF São Judas Tadeu

USF Alto do Vale

USF Vila Mutirão

USF Boa Vista

USF Recanto das Minas Gerais